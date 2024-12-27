Улетевшая в Абу-Даби Молдир Ауелбекова показала редкие кадры с детьми и родителями
Опубликовано:
Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова улетела в Эмираты - вместе с родителями и детьми звезда отправилась в Абу-Даби и поделилась захватывающими видами, передает NUR.KZ.
Публикуя первые кадры из жаркого и солнечного Абу-Даби, Молдир призналась, что эта поездка была давней мечтой ее родителей, поэтому она была счастлива ее исполнить.
Прогулявшись по местным достопримечательностям и насладившись семейным времяпрепровождением, Ауелбекова поделилась фотографиями, на которых запечатлены ее папа, мама и дети.
"Одни из лучших моментов! Каждый миг, проведенный с семьей, так дорог!" - написала Молдир в соцсети.
Поклонники в комментариях пожелали семейству Молдир Ауелбековой приятного отдыха.
Недавно казахстанская певица показывала, каким национальным видом спорта занимается со своим сыном.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2205987-uletevshaya-v-abu-dabi-moldir-auelbekova-pokazala-redkie-kadry-s-detmi-i-roditelyami/