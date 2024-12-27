Улетевшая в Абу-Даби Молдир Ауелбекова показала редкие кадры с детьми и родителями

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова улетела в Эмираты - вместе с родителями и детьми звезда отправилась в Абу-Даби и поделилась захватывающими видами, передает NUR.KZ.

Публикуя первые кадры из жаркого и солнечного Абу-Даби, Молдир призналась, что эта поездка была давней мечтой ее родителей, поэтому она была счастлива ее исполнить.

Прогулявшись по местным достопримечательностям и насладившись семейным времяпрепровождением, Ауелбекова поделилась фотографиями, на которых запечатлены ее папа, мама и дети.

"Одни из лучших моментов! Каждый миг, проведенный с семьей, так дорог!" - написала Молдир в соцсети.

Поклонники в комментариях пожелали семейству Молдир Ауелбековой приятного отдыха.

Недавно казахстанская певица показывала, каким национальным видом спорта занимается со своим сыном.