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Улетевшая в Абу-Даби Молдир Ауелбекова показала редкие кадры с детьми и родителями

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова улетела в Эмираты - вместе с родителями и детьми звезда отправилась в Абу-Даби и поделилась захватывающими видами, передает NUR.KZ.

Публикуя первые кадры из жаркого и солнечного Абу-Даби, Молдир призналась, что эта поездка была давней мечтой ее родителей, поэтому она была счастлива ее исполнить.

Прогулявшись по местным достопримечательностям и насладившись семейным времяпрепровождением, Ауелбекова поделилась фотографиями, на которых запечатлены ее папа, мама и дети.

"Одни из лучших моментов! Каждый миг, проведенный с семьей, так дорог!" - написала Молдир в соцсети.

Поклонники в комментариях пожелали семейству Молдир Ауелбековой приятного отдыха.

Недавно казахстанская певица показывала, каким национальным видом спорта занимается со своим сыном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2205987-uletevshaya-v-abu-dabi-moldir-auelbekova-pokazala-redkie-kadry-s-detmi-i-roditelyami/

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