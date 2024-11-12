Молдир Ауелбекова показала, каким национальным видом спорта занимается с сыном (видео)

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова рассказала, что вместе с сыном Салтаем они занимаются традиционной стрельбой из лука - звезда показала видео с тренировки, передает NUR.KZ.

"Садақ ату", или стрельба из лука - вид спорта, популярный во всем мире, в том числе и в нашей стране. Молдир рассказала, что тоже любит пострелять - вместе с ней занятиями увлекся и Салтай, сын певицы. Видео занятий во дворе звезда опубликовала в соцсети.

"Вместе с семьей мы занимаемся традиционной стрельбой из лука. А какое у вас хобби?" - спросила поклонников Ауелбекова.

"Где такой можно достать?", "Отличные стрелки", "Молодец, Молдир, желаю тебе увидеть благополучие своих детей", - написали поклонники в комментариях под постом.

Недавно мы писали, что Молдир Ауелбекова высказывалась на тему отретушированных фотографий.