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Молдир Ауелбекова показала, каким национальным видом спорта занимается с сыном (видео)

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова рассказала, что вместе с сыном Салтаем они занимаются традиционной стрельбой из лука - звезда показала видео с тренировки, передает NUR.KZ.

"Садақ ату", или стрельба из лука - вид спорта, популярный во всем мире, в том числе и в нашей стране. Молдир рассказала, что тоже любит пострелять - вместе с ней занятиями увлекся и Салтай, сын певицы. Видео занятий во дворе звезда опубликовала в соцсети.

"Вместе с семьей мы занимаемся традиционной стрельбой из лука. А какое у вас хобби?" - спросила поклонников Ауелбекова.

"Где такой можно достать?", "Отличные стрелки", "Молодец, Молдир, желаю тебе увидеть благополучие своих детей", - написали поклонники в комментариях под постом.

Недавно мы писали, что Молдир Ауелбекова высказывалась на тему отретушированных фотографий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2186349-moldir-auelbekova-pokazala-kakim-nacionalnym-vidom-sporta-zanimaetsya-s-synom-video/

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