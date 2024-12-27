Видео с первого утренника сына Али Окапова тронуло соцсети

Казахстанская кобызистка, участница группы "Assyl" Акерке Буркитбай опубликовала видео с первого новогоднего утренника сына Зейна и тронула сердца поклонников, передает NUR.KZ.

У полуторагодовалого сына Акерке Буркитбай и Али Окапова большое событие - маленький Зейн пришел на первый в своей жизни новогодний утренник. Знаменитые родители мальчика были явно тронуты этим событием - Акерке призналась, что даже всплакнула.

Зейн сменил сразу два образа - сначала малыш был в образе цыпленка, после чего переоделся в Деда Мороза.

"Теперь мы стали теми самыми родителями, которые готовят ребенка на утренник в детском саду", - подписала публикацию Буркитбай.

"Поздравляем с первым утренником!", "Ваш птенчик уже большой джигит", - написали восхищенные фанаты в комментариях.

Недавно мы писали, что Али Окапов с женой и сыном зарядились новогодним настроением.