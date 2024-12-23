"Атмосферу мы создаем сами": Али Окапов с женой и сыном зарядился новогодним настроением
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Казахстанский исполнитель Али Окапов и его супруга, кобызистка Акерке Буркитбай, прогулялись с сыном Зейном по вечернему Алматы и насладились предновогодней атмосферой, передает NUR.KZ.
Али отметил, что до Нового года остались считанные дни и праздничное настроение мы создам себе сами.
"Каждый год люди говорят, что в последнее время не чувствуют приближения новогодних праздников. Но для того, чтобы почувствовать, нужна атмосфера, не так ли?
А атмосферу мы может создать сами. К примеру, мы всей семьей прогулялись по красивым местам города. С наступающим Новым годом, друзья!" - написал Али.
"Как классно, малышу все так интересно", "Нравитесь вы нам", "Вы все верно говорите, настроение у Зейна отличное", "Красивая семья", - отметили в Сети.
Недавно Али Окапов и Акерке Буркитбай с сыном устроили сказочную фотосессию в горах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2203577-atmosferu-my-sozdaem-sami-ali-okapov-s-zhenoy-i-synom-zaryadilsya-novogodnim-nastroeniem/