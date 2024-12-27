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Айкын и Жулдыз Омиргали зажгли на новогоднем вечере в Актобе

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Айкын и Жулдыз Омиргали
Айкын и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/aikyn

Казахстанские звезды Айкын и Жулдыз Омиргали поделились теплыми совместными фотографиями с подписчиками блога в соцсети и собрали массу комментариев, передает NUR.KZ.

Знаменитая казахстанская пара Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали вновь привлекли внимание поклонников, опубликовав фото с праздничного мероприятия в Актобе. Пара посетила новогодний вечер, откуда они показали пару фотографий. На одном из снимков Айкын нежно поцеловал Жулдыз, демонстрируя теплые семейные отношения.

Фото, опубликованное в Instagram, собрало тысячи лайков и десятки комментариев от поклонников, восхищенных их стилем и гармонией. Жулдыз блистала в блестящем серебристом платье, а Айкын выбрал яркую рубашку с орнаментом.

“Новогодний вечер”, – лаконично подписали публикацию Толепберген и Омиргали.

Поклонники в комментариях пожелали паре счастья и выразили радость за их семейное благополучие.

Айкын и Жулдыз в этом году сыграли свадьбу после нескольких лет брака - подробнее об этом, а также о других звездах, сочетавшихся узами брака, читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2205795-aykyn-i-zhuldyz-omirgali-zazhgli-na-novogodnem-vechere-v-aktobe/

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