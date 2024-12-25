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Эзотерика

"Удивительная природа": брат Кайрата Нуртаса показал невероятные кадры из Таиланда

Опубликовано:

Зангар Нуртас с женой
Зангар Нуртас с женой. Фото: instagram.com/zangaar

Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса Зангар показал в соцсети невероятные кадры из Таиланда, где отдохнул недавно со своей супругой, передает NUR.KZ.

Мы писали ранее, что Зангар Нуртас и его супруга улетели на экзотический остров в Таиланде. Младший брат Кайрата Нуртаса показал в своем блоге великолепные пейзажи.

"На память об интересном путешествии. Пусть каждому из нас удастся полюбоваться на удивительные творения Всевышнего", - отметил он.

"Первое видео - огонь, остальные - пожар", "Очень красивые места", "О, как прекрасно, пусть и мне посчастливится увидеть подобное", "Вы красивая пара, будьте счастливы", "Не фото, а картинка", "Что за удивительная природа", "Жена красивая", "Не ходите просто так, рожайте детей, пока молодые", - отметили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2204511-udivitelnaya-priroda-brat-kayrata-nurtasa-pokazal-neveroyatnye-kadry-iz-tailanda/

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