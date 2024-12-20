"Как цветок": Айгуль Иманбаева в роскошном красном платье привела в восторг фанатов
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Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева показала в Instagram роскошный сценический наряд - 47-летняя исполнительница появилась в красном платье, передает NUR.KZ.
Иманбаева сняла видео за кулисами - в коридоре она прошлась в роскошном платье, которое предпочла для сцены. Красное платье с пышными рукавами и разрезом прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Ослепительная улыбка певицы добавила ее образу еще больше очарования.
"Пожар", - прокомментировала видео коллеги продюсер и актриса Баян Алагузова.
"Что за женщина-краш", "Прекрасно все - и вы, и платье", "Как я люблю эту певицу, всегда так улыбайтесь", "Супер", "Как цветок", - написали ей в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2202744-kak-cvetok-aygul-imanbaeva-v-roskoshnom-krasnom-plate-privela-v-vostorg-fanatov/