"Как цветок": Айгуль Иманбаева в роскошном красном платье привела в восторг фанатов

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева показала в Instagram роскошный сценический наряд - 47-летняя исполнительница появилась в красном платье, передает NUR.KZ.

Иманбаева сняла видео за кулисами - в коридоре она прошлась в роскошном платье, которое предпочла для сцены. Красное платье с пышными рукавами и разрезом прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Ослепительная улыбка певицы добавила ее образу еще больше очарования.

"Пожар", - прокомментировала видео коллеги продюсер и актриса Баян Алагузова.

"Что за женщина-краш", "Прекрасно все - и вы, и платье", "Как я люблю эту певицу, всегда так улыбайтесь", "Супер", "Как цветок", - написали ей в Сети.

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