"Будто сестра": мать Асель Аскар восхитила Казнет внешним видом

Мать популярной актрисы и блогера Асель Аскар отмечает день рождения. В честь этого события ее знаменитая дочь посвятила ей трогательный пост в соцсети, передает NUR.KZ.

"С днем рождения, наша Валиде! Здоровья и долгих лет тебе, моя любовь. Остальное я все сделаю", - написала Асель, назвав маму "любименькой, красивенькой и неженкой".

К поздравлениям присоединилась аудитория блогерши в Instagram. Восхищенные пользователи Казнета отметили, как прекрасно выглядит мать Асель.

"Это реально Ваша мама? Шикарная!", "Асель, Вы всегда рядом с мамой девочка-девочка", "С днем рождения! Очень красивая мама", "Будто не мама, а сестра", "Стареть - это закон природы, а стареть красиво - это искусство! Значит, она не только красива внешне, но и внутренне", - написали они в комментариях.

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