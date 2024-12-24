Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Будто сестра": мать Асель Аскар восхитила Казнет внешним видом

Опубликовано:

Асель Аскар с матерью
Асель Аскар с матерью. Фото: instagram.com/assel.askar

Мать популярной актрисы и блогера Асель Аскар отмечает день рождения. В честь этого события ее знаменитая дочь посвятила ей трогательный пост в соцсети, передает NUR.KZ.

"С днем рождения, наша Валиде! Здоровья и долгих лет тебе, моя любовь. Остальное я все сделаю", - написала Асель, назвав маму "любименькой, красивенькой и неженкой".

К поздравлениям присоединилась аудитория блогерши в Instagram. Восхищенные пользователи Казнета отметили, как прекрасно выглядит мать Асель.

"Это реально Ваша мама? Шикарная!", "Асель, Вы всегда рядом с мамой девочка-девочка", "С днем рождения! Очень красивая мама", "Будто не мама, а сестра", "Стареть - это закон природы, а стареть красиво - это искусство! Значит, она не только красива внешне, но и внутренне", - написали они в комментариях.

Мы также писали, что Асель Аскар попозировала в корсете.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2204282-budto-sestra-mat-asel-askar-voshitila-kaznet-vneshnim-vidom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie