"Голливуд отдыхает": Асель Аскар в чувственном образе попозировала в кружевном корсете (видео)

Звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", блогер и актриса Асель Аскар примерила новый чувственный образ. Видео своего преображения она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Короткий кружевной топ с глубоким декольте, яркий макияж с акцентом на губы и глаза, высокая прическа с романтическими локонами, ожерелье из жемчуга на шее - Асель примерила невероятный образ, который был одновременно чувственным и смелым.

Фанаты оценили ее преображение и написали об этом в комментариях под публикацией.

"Аселя, ну откуда в вашей голове столько идей? Супер", "Что за прелесть, сколько женственности", "Голливуд отдыхает", "Вай, что за девушка-огонь", "Ты покоряешь, ты чаруешь, ты манишь и притягиваешь", "Не перестаешь удивлять и покорять сердца людей своей красотой и сиянием", "Просто шик и блеск", - гласят отзывы.