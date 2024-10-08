"Слишком много всего": новый образ Аши Матай обсудили в Казнете
Опубликовано:
Казахстанская актриса, телеведущая и певица Аша Матай продемонстрировала свой новый образ в Instagram. Яркий аутфит звезды обсудили ее поклонники, передает NUR.KZ.
Для выхода в свет Аша выбрала элегантный наряд насыщенного красного оттенка. Платье имеет многослойный дизайн с крупными объемными элементами, напоминающими лепестки, которые создают эффект текстуры и глубины.
Выбранный звездой клатч украшен узорами и блестящими элементами. Завершили образ модные солнцезащитные очки необычной формы.
"Привет! Как дела?" - спросила фанатов Матай.
Образ артистки получил самые разные реакции.
"Просто красавица", "Идет, но перебор - слишком много всего", "Вау", "Что со вкусом Аши?", "Заигралась, не перебор ли?", "Любой стиль - топ, но закрытый вообще супер", "Красивая девушка", - написали пользователи Сети в комментариях.
Недавно Аша Матай восхитила фанатов, показав себя без макияжа.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2171686-slishkom-mnogo-vsego-novyy-obraz-ashi-matay-obsudili-v-kaznete/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.