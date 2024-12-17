Али Окапов и Акерке Буркитбай с сыном устроили сказочную фотосессию в горах

Казахстанский певец Али Окапов и его супруга, кобызистка Акерке Буркитбай, устроили семейную фотосессию в заснеженных горах со своим сыном Зейном, передает NUR.KZ.

Акерке рассказала, как проходила фотосессия.

"Это нелегко, особенно с маленьким ребенком. Тем более, что наш папа ночь почти не спал. Так что собрала двух своих мужчин, собрали вместе силы, зато будут красивые кадры. Потом увидите их. Мужчины не любят фотосессии, но когда получаются красивые фото, они рады", - отметила она.

Фотосессия получилась удачной - на теплых фото Али Окапов, Акерке Буркитбай и маленький Зейн запечатлены в заснеженных горах. С ними хаски, который явно развеселил малыша.

"Семья. Зейну сегодня 1 год и 10 месяцев. Будь жив-здоров, малыш, мое сердечко", - написала Акерке.

"Пусть ваша пара будет крепкой, желаю вам еще много детей", "Пусть мальчик растет в счастливой семье", "Прекрасная семья, счастья вам", - написали в Сети.