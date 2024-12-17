"Решила сократить перелеты": Динара Сатжан пожаловалась на усталость

Казахстанская телеведущая и журналист Динара Сатжан написала новый пост в своем Instagram-аккаунте. Теледива призналась, что устала от частых перелетов, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан сообщила о важном решении, которое приняла для себя. В 2025 году она решила больше отдыхать и меньше тратить время на перелеты. Теледива призналась, что почувствовала усталость.

"Сижу в аэропорту. Жду рейса. Снова… И я устала… Решила на следующий год сократить свои перелеты. Только на отдых. И максимум один раз в два месяца в Алматы. И то на суперважные съемки", - написала Динара.

"Красотка, крепкого здоровья и много сил воплощать все цели в жизни!", "В нашем возрасте это уже тяжело переносится", "Динара, вы большая молодец, восхищаюсь вами, вашей энергией, умом, красотой. Крепкого здоровья вам, сил", - отреагировали на ее пост в соцсети.