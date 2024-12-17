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"Решила сократить перелеты": Динара Сатжан пожаловалась на усталость

Опубликовано:

Динара Сатжан
Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая и журналист Динара Сатжан написала новый пост в своем Instagram-аккаунте. Теледива призналась, что устала от частых перелетов, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан сообщила о важном решении, которое приняла для себя. В 2025 году она решила больше отдыхать и меньше тратить время на перелеты. Теледива призналась, что почувствовала усталость.

"Сижу в аэропорту. Жду рейса. Снова… И я устала… Решила на следующий год сократить свои перелеты. Только на отдых. И максимум один раз в два месяца в Алматы. И то на суперважные съемки", - написала Динара.

"Красотка, крепкого здоровья и много сил воплощать все цели в жизни!", "В нашем возрасте это уже тяжело переносится", "Динара, вы большая молодец, восхищаюсь вами, вашей энергией, умом, красотой. Крепкого здоровья вам, сил", - отреагировали на ее пост в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2201358-reshila-sokratit-perelety-dinara-satzhan-pozhalovalas-na-ustalost/

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