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Эзотерика

"Гордость моя": Баян Алагузова тепло поздравила дочь с днем рождения

Опубликовано:

Айару Бахытбек
Айару Бахытбек. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Айару Бакытбек, второй дочери Баян Алагузовой, исполнился 21 год. Знаменитая мать, а также старшая сестра, блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, трогательно поздравили девушку, передает NUR.KZ.

Баян посвятила дочери пост в Instagram. Она опубликовала совместное фото с Айару, на котором они крепко обнимаются, а также несколько фотографий своей повзрослевшей дочери.

"С днем рождения тебя! Моя красавица, умница, гордость моя, счастье мое! Будь счастлива! Очень счастлива!" - написала Алагузова.

К поздравлениям присоединилась и Айсауле - старшая сестра Айару.

"С днем рождения, моя кровинушка! Я люблю тебя! Как же хорошо, что мы есть друг у друга! Такие разные, такие одинаковые", - написала Бакытбек в сторис.

Сторис Айсауле Бакытбек
Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Накануне Баян и Турсенгали Алагузовы восхитили Казнет энергичными танцами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2202116-gordost-moya-bayan-alaguzova-teplo-pozdravila-doch-s-dnem-rozhdeniya/

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