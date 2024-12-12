"Помечтали и пошли работать": Баян Алагузова с мужем покрасовались в частном самолете в Дубае

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова и ее муж, бизнесмен Турсенгали Алагузов, попозировали в частном самолете. Фотографии появились в Instagram-аккаунте звезды, передает NUR.KZ.

Частный самолет - это роскошь, которой Алагузовы не обзавелись, по крайней мере, пока. Баян и Турсенгали посетили выставку в Дубае. Там они смогли лично осмотреть борт и сделать несколько фотографий снаружи и внутри. Судя по посту продюсера в соцсети, это замотивировало ее с супругом на кропотливый труд.

"Просто побывали на выставке, походили, посмотрели, помечтали, посчитали, офигели и пошли работать!" - подписала публикацию Алагузова.

"Желаю вам еще круче", "Пусть мечты ваши сбываются", "Я думала, купили", "Красотка", "Богиня", "Желаю вам купить один и прилететь на нем обратно в Казахстан", - пожелали фанаты в комментариях под постом.

Недавно Баян Алагузова призналась, что в ближайшие годы будет улетать из Казахстана в зимний период - продюсер объяснила свое решение, раскрыв неожиданный диагноз.