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"Помечтали и пошли работать": Баян Алагузова с мужем покрасовались в частном самолете в Дубае

Опубликовано:

Баян и Турсенгали Алагузовы
Баян и Турсенгали Алагузовы. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова и ее муж, бизнесмен Турсенгали Алагузов, попозировали в частном самолете. Фотографии появились в Instagram-аккаунте звезды, передает NUR.KZ.

Частный самолет - это роскошь, которой Алагузовы не обзавелись, по крайней мере, пока. Баян и Турсенгали посетили выставку в Дубае. Там они смогли лично осмотреть борт и сделать несколько фотографий снаружи и внутри. Судя по посту продюсера в соцсети, это замотивировало ее с супругом на кропотливый труд.

"Просто побывали на выставке, походили, посмотрели, помечтали, посчитали, офигели и пошли работать!" - подписала публикацию Алагузова.

"Желаю вам еще круче", "Пусть мечты ваши сбываются", "Я думала, купили", "Красотка", "Богиня", "Желаю вам купить один и прилететь на нем обратно в Казахстан", - пожелали фанаты в комментариях под постом.

Недавно Баян Алагузова призналась, что в ближайшие годы будет улетать из Казахстана в зимний период - продюсер объяснила свое решение, раскрыв неожиданный диагноз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2199390-pomechtali-i-poshli-rabotat-bayan-alaguzova-s-muzhem-pokrasovalis-v-chastnom-samolete-v-dubae/

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