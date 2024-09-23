"Какая красивая и нежная": дочь Анастасии Заворотнюк очаровала легким образом
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Анна Заворотнюк, блогерша и дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, очаровала пользователей Сети мини-нарядом с открытыми плечами. Они назвали ее красивой и нежной, передает NUR.KZ.
28-летняя инстадива отправилась на обед на летнюю террасу в нежном коротком платье розового цвета с открытыми плечами. Заворотнюк сделала несколько снимков, продемонстрировав свой образ с разных сторон.
"Как прошло ваше лето этой осенью?" - спросила Анна у подписчиков своего блога.
Фолловеры, в свою очередь, выразили свое восхищение внешним видом Заворотнюк.
"Огонь", "Какая Вы красивая и нежная! Кукла", "Ну прям весенняя роза, очень красивая", "Шикарно", "Такая нежная, красивая девушка", "Нежность", - написали они в комментариях.
На одной из недавних публикаций в Сети Анну Заворотнюк сравнили со знаменитой матерью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2164906-kakaya-krasivaya-i-nezhnaya-doch-anastasii-zavorotnyuk-ocharovala-legkim-obrazom/