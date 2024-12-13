"Кайф": Асель Сагатова показала свое утро в Африке (видео)

Казахстанская актриса Асель Сагатова продолжает свое путешествие по Замбии. Популярная кинозвезда опубликовала видео, в котором попыталась передать атмосферу утра в Африке, передает NUR.KZ.

Асель продолжает делиться впечатлениями и кадрами из поездки в Замбию, привлекая внимание поклонников к своей африканской авантюре. Надев шляпку с полями и темные солнцезащитные очки, актриса отправилась встречать рассвет с чашкой кофе в руках.

Судя по широкой улыбке, Сагатова в полной мере наслаждается путешествием.

"Утро в сердце Африки: рассвет, кофе и бескрайняя саванна", - подписала публикацию кинозвезда.

Ролик вызвал восторг подписчиков, отметивших, как гармонично актриса выглядит на фоне живописной природы.

"Асель, как же круто. Желаю покорить и увидеть еще больше новых вершин и мест", "Лучшая", "Хорошего отдыха, Асель", "Самая-самая", - написали они в комментариях.

На днях Сагатова удивила Казнет африканским танцем.