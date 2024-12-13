"Кайф": Асель Сагатова показала свое утро в Африке (видео)
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Казахстанская актриса Асель Сагатова продолжает свое путешествие по Замбии. Популярная кинозвезда опубликовала видео, в котором попыталась передать атмосферу утра в Африке, передает NUR.KZ.
Асель продолжает делиться впечатлениями и кадрами из поездки в Замбию, привлекая внимание поклонников к своей африканской авантюре. Надев шляпку с полями и темные солнцезащитные очки, актриса отправилась встречать рассвет с чашкой кофе в руках.
Судя по широкой улыбке, Сагатова в полной мере наслаждается путешествием.
"Утро в сердце Африки: рассвет, кофе и бескрайняя саванна", - подписала публикацию кинозвезда.
Ролик вызвал восторг подписчиков, отметивших, как гармонично актриса выглядит на фоне живописной природы.
"Асель, как же круто. Желаю покорить и увидеть еще больше новых вершин и мест", "Лучшая", "Хорошего отдыха, Асель", "Самая-самая", - написали они в комментариях.
На днях Сагатова удивила Казнет африканским танцем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2200395-kayf-asel-sagatova-pokazala-svoe-utro-v-afrike-video/