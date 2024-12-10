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Эзотерика

"Они приняли ее за свою": Асель Сагатова удивила африканским танцем в Замбии (видео)

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова продолжает веселиться в Африке - кинозвезда вновь решила станцевать с местными жителями, на этот раз - с замбийками, передает NUR.KZ.

"Почувствуй эту африканскую энергию", - подписала Сагатова яркий динамичный видеоролик, который она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Вместе с замбийскими женщинами кинозвезда сплясала традиционные африканские танцы. Асель продемонстрировала чувство ритма и открытость к новым культурам.

Видео с танцем мгновенно разлетелось по Сети, собрав восторженные комментарии поклонников.

"Круто", "Ты нашла тех, кто может танцевать бесконечно", "Аселя, всегда удивляете", "Вау", "Асель классно зажигает", "Супер дискотека", "Самая-самая", "Ты супер, восхищаюсь", "Они приняли ее за свою", - написали фанаты.

Недавно Асель Сагатова увидела крупнейший в мире водопад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2198436-oni-prinyali-ee-za-svoyu-asel-sagatova-udivila-afrikanskim-tancem-v-zambii-video/

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