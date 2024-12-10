"Они приняли ее за свою": Асель Сагатова удивила африканским танцем в Замбии (видео)

Казахстанская актриса Асель Сагатова продолжает веселиться в Африке - кинозвезда вновь решила станцевать с местными жителями, на этот раз - с замбийками, передает NUR.KZ.

"Почувствуй эту африканскую энергию", - подписала Сагатова яркий динамичный видеоролик, который она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Вместе с замбийскими женщинами кинозвезда сплясала традиционные африканские танцы. Асель продемонстрировала чувство ритма и открытость к новым культурам.

Видео с танцем мгновенно разлетелось по Сети, собрав восторженные комментарии поклонников.

"Круто", "Ты нашла тех, кто может танцевать бесконечно", "Аселя, всегда удивляете", "Вау", "Асель классно зажигает", "Супер дискотека", "Самая-самая", "Ты супер, восхищаюсь", "Они приняли ее за свою", - написали фанаты.

Недавно Асель Сагатова увидела крупнейший в мире водопад.