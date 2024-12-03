Байзакова впервые показала ене и призналась, что любит мужа больше, чем детей

Казахстанский блогер и актриса Айжан Байзакова впервые показала свою свекровь в соцсети. Она также отметила, что очень любит своего супруга Нурбека, передает NUR.KZ.

Айжан призналась, что очень сильно любит мужа и даже носит с собой его детскую фотографию.

"Мне моя ене говорит: "Ты, кажется, Нурбека больше детей любишь". У меня в чехле телефона его детская фотография, это о многом говорит.

Я детей еще в животе сепарировала от себя, чтобы потом проблем не создавать им. А муж есть муж: люблю его, как себя", - написала блогер.

Она также впервые показала фото любимой свекрови в своем блоге.

"Знакомьтесь, это мама Нурбека. Моя енешка", - написала Байзакова, сопроводив подпись смайликом в виде сердечка.

Мы также писали, что Байзакова показала кадры с семейной фотосессии с супругом и детьми.

Сторис Айжан Байзаковой. Скриншот: instagram.com/bayzakova