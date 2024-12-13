"Боюсь холодного "вы": Ерке Есмахан рассказала, как обращается к мужу

Казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на вопросы поклонников в Instagram и поделилась некоторыми подробностями личной жизни, а также развеяла один из слухов, передает NUR.KZ.

Начала ответы Ерке с того, что ей пришлось комментировать слухи о том, что она когда-то курила.

"Про меня что только не говорили. Когда обсуждают мою жизнь, приплюсовывают разные вещи. В конце я не удивлюсь, если меня назовут не Ерке, а Еркек (в переводе с каз. - "мужчина" - прим. ред.)", - написала певица.

У Есмахан также попросили пару советов. Отвечая на вопрос об энергии, исполнительница ответила, что черпает ее, высыпаясь. Один из подписчиков ее блога спросил, как легко справляться с завистью. Артистка ответила цитатой.

"Если завидуют, значит, вы лучше. Самое худшее - это жалость. Жалость раздают бесплатно, а зависть нужно заслужить", - ответила Ерке.

Не обошлось без вопросов о личной жизни. На вопрос о том, кто держит деньги в доме, Есмахан ответила, что их зарабатывает и держит под контролем ее муж, певец RaiM. При этом он не забывает пополнять ее карту.

Еще один вопрос касался мнения окружающих. Ерке призналась, что даже мнение близких для нее не столь важно.

"Я могу послушать человека. Но в любом случае, сделаю так, как сама захочу и как мне нравится. Муж всегда поддерживает меня", - отметила певица.

Напоследок у артистки спросили, как она обращается к супругу - на "Вы" или на "ты". Она ответила словами Розы Баглановой.

"Ты" — это теплое слово, которое влечет меня к тебе. Но я боюсь холодного “Вы”, ведь если бы ты сказал “ты”, мое сердце вновь бы расцвело". Это текст песни Розы Баглановой. Думаю, другие слова излишни", - заключила Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно годовалый сын Ерке Есмахан и RaiM удивил Казнет реакцией на музыку родителей.