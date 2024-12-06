Годовалый сын Ерке Есмахан и RaiM удивил необычной реакцией на музыку родителей (видео)
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Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан опубликовала видео с сыном Исламом, которому недавно исполнился годик. Артистка рассказала, какую музыку слушает ребенок, передает NUR.KZ.
В Instagram-сторис Ерке показала личные видео с маленьким Исламом. Музыку своего отца RaiM он слушал внимательно, лежа на животе, повернув голову к экрану.
"Альбом своего папы он внимательно слушает по 3-4 раза в день от начала до конца", - рассказала Есмахан.
После этого она решила включить годовалому сыну один из своих музыкальных клипов. Малыш сразу понял, что на большом экране его мама, и прильнул к телевизору, издавая радостные звуки.
"Чтобы он слушал не только песни отца, я решила включить ему немного Ерке Есмахан", - со смешком написала певица.
Недавно Ерке Есмахан показывала, как проводит время с сыном дома.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2197047-godovalyy-syn-erke-esmahan-i-raim-udivil-neobychnoy-reakciey-na-muzyku-roditeley-video/