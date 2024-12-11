"Мама - мое богатство": Макпал Жунусова поделилась трогательным видео

Народная артистка Казахстана, известная певица Макпал Жунусова показала видео, на котором запечатлелась во время исполнения песни для своей мамы, передает NUR.KZ.

На видео Макпал Жунусова сидит за накрытым дастарханом, играет на домбре и поет песню о маме. Напротив нее сидит ее 88-летняя мама и внимательно слушает исполнение любимой дочери. Рядом можно заметить Мерей - дочь Макпал Жунусовой.

"Мама - мое бесценное богатство", - отметила певица.

"Люди, у которых есть матери, никогда не стареют, будьте живы-здоровы, наши мамы", "Вы особенная, Макпал апай, пусть ваша мама доживет до ста", "Мать-героиня, которая родила вас, склоняю голову перед ней", "В каждую песню вкладывает свою душу", - написали в Сети.

Недавно, мама Макпал Жунусовой отметила день рождения. Певица преподнесла незабываемый подарок матери.