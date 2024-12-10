Главный герой "Рэкетира" показал детей на редком фото

49-летний казахстанский актер Саят Исембаев, наиболее известный по роли Саяна в криминальной драме "Рэкетир", поделился личными снимками в соцсети, передает NUR.KZ.

Актер провел солнечный зимний день в Алматы со своими тремя детьми. Вооружившись перчатками и теплой одеждой, они поиграли в снежки, а ребята поделали "снежных ангелов" на земле.

"Наконец-то выпал снег! Ура, дождались! Счастливые детки", - подписал публикацию Исембаев.

"У тебя славные дети, молодец", "Саят, с наступающим Новым годом", "Классно! Пусть Всевышний убережет от зла", "О, сколько у тебя детишек, это прекрасно", "Желаю крепкого здоровья тебе и близким", "Скучаю по алматинской зиме", "Вот это семья", - написали поклонники Исембаева в комментариях под постом.

Недавно актер выложил совместное фото с коллегами по фильму "Рэкетир".