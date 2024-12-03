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"Мурату выздоровления": звезды фильма "Рэкетир" опубликовали совместное фото

Опубликовано:

Саят Исембаев, Мурат Бисенбин, Жан Байжанбаев
Саят Исембаев, Мурат Бисенбин, Жан Байжанбаев. Фото: instagram.com/issembayevsayat

Казахстанские актеры Саят Исембаев, Мурат Бисенбин и Жан Байжанбаев, сыгравшие в фильме "Рэкетир", опубликовали фотографию из архива - пользователи Казнета окунулись в ностальгию, передает NUR.KZ.

Снимок в своем архиве нашел Саят Исембаев - исполнитель главной роли в легендарной казахстанской картине.

На фотографии он позирует с партнерами по съемочной площадке - Муратом Бисенбиным, который сейчас борется с онкологическим заболеванием, а также с Жаном Байжанбаевым.

"Это что за тигры? Крепкого здоровья и огромного счастья", "Это огромный след в истории нашей страны, с нетерпением ждем продолжения", "Старое фото, где все счастливы", "Круто", "Мурату выздоровления", "Моя супруга победила, и ты победишь", "Легенды моего детства", - отметили восхищенные поклонники.

К слову, Мурат Бисенбин сейчас находится в Башкортостане - недавно он публиковал фото из Уфы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2195465-muratu-vyzdorovleniya-zvezdy-filma-reketir-opublikovali-sovmestnoe-foto/

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