"Мурату выздоровления": звезды фильма "Рэкетир" опубликовали совместное фото

Казахстанские актеры Саят Исембаев, Мурат Бисенбин и Жан Байжанбаев, сыгравшие в фильме "Рэкетир", опубликовали фотографию из архива - пользователи Казнета окунулись в ностальгию, передает NUR.KZ.

Снимок в своем архиве нашел Саят Исембаев - исполнитель главной роли в легендарной казахстанской картине.

На фотографии он позирует с партнерами по съемочной площадке - Муратом Бисенбиным, который сейчас борется с онкологическим заболеванием, а также с Жаном Байжанбаевым.

"Это что за тигры? Крепкого здоровья и огромного счастья", "Это огромный след в истории нашей страны, с нетерпением ждем продолжения", "Старое фото, где все счастливы", "Круто", "Мурату выздоровления", "Моя супруга победила, и ты победишь", "Легенды моего детства", - отметили восхищенные поклонники.

К слову, Мурат Бисенбин сейчас находится в Башкортостане - недавно он публиковал фото из Уфы.