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Улетевшая в Замбию Асель Сагатова увидела крупнейший в мире водопад (видео)

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Кадр из видео: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова, которая улетела в Замбию, показала в соцсети захватывающие кадры - звезда фильма "Бишарашки" увидела крупнейший водопад в мире, передает NUR.KZ.

"Водопад Виктория – одно из величайших чудес природы! Этот водопад, расположенный на границе Замбии и Зимбабве, считается одним из самых крупных в мире. Поток воды настолько мощный, что брызги видны с расстояния до 50 км!" - написала Асель.

Она показала захватывающее видео, на котором видно, как Асель, не скрывая восторга, наблюдает за водопадом. Фанаты отреагировали на публикацию и пожелали ей отличного отдыха и ярких впечатлений.

"Мое вдохновение, мое сердце, моя душа", "Как красиво", "Тоже хочу увидеть", "Шикарно", - написали ей комментаторы в Сети.

Ранее Асель Сагатова рассказала, зачем улетела в Замбию. Актриса станцевала с местными жителями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2197244-uletevshaya-v-zambiyu-asel-sagatova-uvidela-krupneyshiy-v-mire-vodopad-video/

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