Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Улетевшая в Дубай Баян Алагузова показалась в купальнике с дочерьми

Опубликовано:

Баян Алагузова с дочерью
Баян Алагузова с дочерью. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова опубликовала фотографии, снятые в Дубае, куда она улетела с дочерьми. Звезда показалась в купальнике, передает NUR.KZ.

Холодную погоду Алагузова и ее семья сменили на жаркое солнце Эмиратов. Первым делом Баян и ее дети отправились поплавать в бассейн.

На первой фотографии Баян тепло обняла свою вторую дочь Айару. Еще на одном снимке продюсер показалась в белом купальнике с желтыми розами - там она подняла в воздух одну из своих младших дочерей.

"Дочки", - подписала публикацию Алагузова, добавив в конце сердечко.

"Любовь - она такая", "Как мило", "Сладкие", "Теплые фото", "Красавицы", - отметили поклонники в комментариях.

Недавно Баян Алагузова делилась кадрами вечерней прогулки с мужем и младшими дочерьми.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2190968-uletevshaya-v-dubay-bayan-alaguzova-pokazalas-v-kupalnike-s-dochermi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie