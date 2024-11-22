Улетевшая в Дубай Баян Алагузова показалась в купальнике с дочерьми

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова опубликовала фотографии, снятые в Дубае, куда она улетела с дочерьми. Звезда показалась в купальнике, передает NUR.KZ.

Холодную погоду Алагузова и ее семья сменили на жаркое солнце Эмиратов. Первым делом Баян и ее дети отправились поплавать в бассейн.

На первой фотографии Баян тепло обняла свою вторую дочь Айару. Еще на одном снимке продюсер показалась в белом купальнике с желтыми розами - там она подняла в воздух одну из своих младших дочерей.

"Дочки", - подписала публикацию Алагузова, добавив в конце сердечко.

"Любовь - она такая", "Как мило", "Сладкие", "Теплые фото", "Красавицы", - отметили поклонники в комментариях.

Недавно Баян Алагузова делилась кадрами вечерней прогулки с мужем и младшими дочерьми.