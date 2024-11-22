Улетевшая в Дубай Баян Алагузова показалась в купальнике с дочерьми
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Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова опубликовала фотографии, снятые в Дубае, куда она улетела с дочерьми. Звезда показалась в купальнике, передает NUR.KZ.
Холодную погоду Алагузова и ее семья сменили на жаркое солнце Эмиратов. Первым делом Баян и ее дети отправились поплавать в бассейн.
На первой фотографии Баян тепло обняла свою вторую дочь Айару. Еще на одном снимке продюсер показалась в белом купальнике с желтыми розами - там она подняла в воздух одну из своих младших дочерей.
"Дочки", - подписала публикацию Алагузова, добавив в конце сердечко.
"Любовь - она такая", "Как мило", "Сладкие", "Теплые фото", "Красавицы", - отметили поклонники в комментариях.
Недавно Баян Алагузова делилась кадрами вечерней прогулки с мужем и младшими дочерьми.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2190968-uletevshaya-v-dubay-bayan-alaguzova-pokazalas-v-kupalnike-s-dochermi/