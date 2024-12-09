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Айкын рассказал, почему запрещал бывшей жене выходить замуж

Опубликовано:

Айкын
Айкын. Кадр из видео: youtube.com/@Beisekeyev

Казахстанский исполнитель Айкын Толепберген рассказал в подкасте Зamandas, почему запрещал бывшей жене выходить замуж, хотя сам создал новую семью, передает NUR.KZ.

"Правда, что вы первой жене запрещаете выходить замуж?" - спросил Айкына режиссер, автор подкаста Зamandas Канат Бейсекеев.

"Одно время запрещал. Я сказал: "Пусть определенный период пройдет, дети подрастут". Сейчас не запрещаю", - признался Айкын.

Она также ответил, как ему удалось добиться того, что его бывшая жена и нынешняя супруга в хороших отношениях.

"Это, наверное, зависит от первой жены. Она у меня мудрая. Когда я выбирал ее, я знал, на что шел, она умная. Она взрослый человек, поняла, что это жизнь. И что она тем, что будет настраивать детей против меня, ничего не добьется", - рассказал он.

Напомним, Айкын и Жулдыз Омиргали сыграли пышную свадьбу в кругу звездных коллег и своих детей спустя несколько лет после заключения "неке".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2197890-aykyn-rasskazal-pochemu-zapreshchal-byvshey-zhene-vyhodit-zamuzh/

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