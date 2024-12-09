Айкын рассказал, почему запрещал бывшей жене выходить замуж

Казахстанский исполнитель Айкын Толепберген рассказал в подкасте Зamandas, почему запрещал бывшей жене выходить замуж, хотя сам создал новую семью, передает NUR.KZ.

"Правда, что вы первой жене запрещаете выходить замуж?" - спросил Айкына режиссер, автор подкаста Зamandas Канат Бейсекеев.

"Одно время запрещал. Я сказал: "Пусть определенный период пройдет, дети подрастут". Сейчас не запрещаю", - признался Айкын.

Она также ответил, как ему удалось добиться того, что его бывшая жена и нынешняя супруга в хороших отношениях.

"Это, наверное, зависит от первой жены. Она у меня мудрая. Когда я выбирал ее, я знал, на что шел, она умная. Она взрослый человек, поняла, что это жизнь. И что она тем, что будет настраивать детей против меня, ничего не добьется", - рассказал он.

Напомним, Айкын и Жулдыз Омиргали сыграли пышную свадьбу в кругу звездных коллег и своих детей спустя несколько лет после заключения "неке".