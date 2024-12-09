"Райское наслаждение": Анара Батырхан показала яркие фото с отдыха на Мальдивах

Казахстанская актриса, телеведущая Анара Батырхан показала фото с отдыха на Мальдивах, куда улетела недавно. Девушка примерила яркие пляжные наряды, передает NUR.KZ.

В карусели Анара разместила несколько фото. На первом она сидит за небольшим столиком у океана и наслаждается экзотическими фруктами, на других снимках - гуляет по территории отеля и плавает в лазурной воде.

Анара примерила несколько ярких пляжных нарядов и продемонстрировала отличную фигуру. По всей видимости, девушка отдыхает не одна, а с мамой.

"Мальдивы — это место, где время замирает, а мечты становятся реальностью", - поделилась впечатлениями Батыхан.

"Это и есть райское наслаждение", "Ты живешь жизнью, о которой я мечтаю", "Загорела", "Молодец", "Так постройнела", "супер", "Надо было с парнем отдыхать на Мальдивах, а не с мамой", - отметили в Сети.

Мы также писали, что Анара Батырхан поплавала с акулами.