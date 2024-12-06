"Респект за храбрость": Анара Батырхан поплавала с акулами (видео)

Казахстанская исполнительница Анара Батырхан опубликовала на странице в соцсети Instagram зрелищное видео, на котором видно, как она плавает с акулами, передает NUR.KZ.

Анара Батырхан доказала абсолютное бесстрашие своей двухмиллионной аудитории в Instagram. Артистка без каких-либо защитных приспособлений, за исключением жилета, спокойно плавала на спине, широко улыбаясь и наслаждаясь солнцем, пока в сантиметрах от нее плавала дюжина акул.

"Незабываемые ощущения", - поделилась певица с поклонниками.

"Не съедят?", "Ну вы и бесстрашная", "Нереальный опыт", "Если бы я была на твоем месте, они бы почуяли мой страх и съели бы меня", "Они не представляют опасность для человека, но Анаре отдельный респект за храбрость - не каждый так рискнет с ними плавать", - написали изумленные подписчики блога Батырхан.

Недавно мы писали, что певица поймала букет невесты на свадьбе Айкына и Жулдыз Омиргали.