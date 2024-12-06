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"Респект за храбрость": Анара Батырхан поплавала с акулами (видео)

Опубликовано:

Анара Батырхан
Анара Батырхан. Фото: instagram.com/anarabatyrkhan

Казахстанская исполнительница Анара Батырхан опубликовала на странице в соцсети Instagram зрелищное видео, на котором видно, как она плавает с акулами, передает NUR.KZ.

Анара Батырхан доказала абсолютное бесстрашие своей двухмиллионной аудитории в Instagram. Артистка без каких-либо защитных приспособлений, за исключением жилета, спокойно плавала на спине, широко улыбаясь и наслаждаясь солнцем, пока в сантиметрах от нее плавала дюжина акул.

"Незабываемые ощущения", - поделилась певица с поклонниками.

"Не съедят?", "Ну вы и бесстрашная", "Нереальный опыт", "Если бы я была на твоем месте, они бы почуяли мой страх и съели бы меня", "Они не представляют опасность для человека, но Анаре отдельный респект за храбрость - не каждый так рискнет с ними плавать", - написали изумленные подписчики блога Батырхан.

Недавно мы писали, что певица поймала букет невесты на свадьбе Айкына и Жулдыз Омиргали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2196953-respekt-za-hrabrost-anara-batyrhan-poplavala-s-akulami-video/

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