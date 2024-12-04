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Улетевшая в Замбию Асель Сагатова станцевала с местными жителями (видео)

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова улетела в Африку - певица прибыла в город Ливингстон, что находится в Замбии. Кинозвезда показала теплую встречу от местных, передает NUR.KZ.

Всеми подробностями своего пребывания в африканской стране Сагатова охотно делится в Instagram-сторис. Немного рассказав подписчикам о Замбии, актриса поделилась видео теплой встречи на месте пребывания.

Местные жители под аккомпанемент джембе исполнили песню-приветствие для гостей из Казахстана. Асель, недолго думая, пустилась в пляс, явно зарядившись энергетикой. Настроение она попыталась передать своим поклонникам через видео.

"Почувствуй этот африканский вайб! Так нас встречает команда", - подписала видеоролик Сагатова.

Накануне мы писали, что Асель Сагатова публиковала фотографии, снятые во время отдыха в столице Катара с дочерью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2196225-uletevshaya-v-zambiyu-asel-sagatova-stancevala-s-mestnymi-zhitelyami-video/

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