"Прекрасная семья": Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен с детьми покатались на лыжах в горах

Турецкий актер Бурак Озчивит, звезда сериала "Великолепный век", показал теплые семейные кадры времяпровождения в горах. Члены звездной семьи встали на лыжи, передает NUR.

На фото в карусели можно увидеть всех членов звездной семьи - Бурака Озчивита, Фахрие Эвджен и их сыновей Карана и Керема.

Они прекрасно провели время на свежем воздухе в заснеженных горах, наслаждаясь компанией друг друга и катаясь на лыжах. На них были теплые куртки и горнолыжные шлемы.

"Великолепная семья зимой", "Вы самые классные, люблю вас", "Прекрасная семья, хорошего отдыха", "Хорошего катания на лыжах, красивый пейзаж и замечательная семья", "Так приятно видеть вас вместе", "Сделать знак сердца и поместить внутри фото любимой супруги - это по-особенному красиво", - отреагировали в соцсети.

Ранее Фахрие Эвджен показала подросших сыновей от Бурака Озчивита.