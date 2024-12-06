"Прекрасная семья": Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен с детьми покатались на лыжах в горах
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Турецкий актер Бурак Озчивит, звезда сериала "Великолепный век", показал теплые семейные кадры времяпровождения в горах. Члены звездной семьи встали на лыжи, передает NUR.
На фото в карусели можно увидеть всех членов звездной семьи - Бурака Озчивита, Фахрие Эвджен и их сыновей Карана и Керема.
Они прекрасно провели время на свежем воздухе в заснеженных горах, наслаждаясь компанией друг друга и катаясь на лыжах. На них были теплые куртки и горнолыжные шлемы.
"Великолепная семья зимой", "Вы самые классные, люблю вас", "Прекрасная семья, хорошего отдыха", "Хорошего катания на лыжах, красивый пейзаж и замечательная семья", "Так приятно видеть вас вместе", "Сделать знак сердца и поместить внутри фото любимой супруги - это по-особенному красиво", - отреагировали в соцсети.
Ранее Фахрие Эвджен показала подросших сыновей от Бурака Озчивита.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2197199-prekrasnaya-semya-burak-ozchivit-i-fahrie-evdzhen-s-detmi-pokatalis-na-lyzhah-v-gorah/