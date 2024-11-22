Фахрие Эвджен показала подросших сыновей от Бурака Озчивита
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Звезда сериала "Королек - птичка певчая", популярная турецкая актриса Фахрие Эвджен показала в соцсети подросших сыновей от кинозвезды Бурака Озчивита, передает NUR.KZ.
Фото были сняты во время прогулки на яхте. Фахрие и двое ее сыновей прекрасно провел время в компании друг друга. Их улыбки сделали солнечный день еще ярче.
Фанаты отметили, что актриса - прекрасная мама. Они пожелали ее мальчикам крепкого здоровья.
"Я восхищаюсь тобой за то, что ты такая красивая и преданная мама, пусть Бог благословит и защитит твою семью", "Приветствую прекрасную маму и двух ее прекрасных сыновей Карана и Керема", "Пусть ваши очаровательные мальчики растут здоровыми и любознательными", - написали супруге Бурака Озчивита комментаторы в Сети.
Напомним, в январе прошлого года Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен стали родителям во второй раз.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2191338-fahrie-evdzhen-pokazala-podrosshih-synovey-ot-buraka-ozchivita/