Фахрие Эвджен показала подросших сыновей от Бурака Озчивита

Звезда сериала "Королек - птичка певчая", популярная турецкая актриса Фахрие Эвджен показала в соцсети подросших сыновей от кинозвезды Бурака Озчивита, передает NUR.KZ.

Фото были сняты во время прогулки на яхте. Фахрие и двое ее сыновей прекрасно провел время в компании друг друга. Их улыбки сделали солнечный день еще ярче.

Фанаты отметили, что актриса - прекрасная мама. Они пожелали ее мальчикам крепкого здоровья.

"Я восхищаюсь тобой за то, что ты такая красивая и преданная мама, пусть Бог благословит и защитит твою семью", "Приветствую прекрасную маму и двух ее прекрасных сыновей Карана и Керема", "Пусть ваши очаровательные мальчики растут здоровыми и любознательными", - написали супруге Бурака Озчивита комментаторы в Сети.

Напомним, в январе прошлого года Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен стали родителям во второй раз.