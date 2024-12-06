38-летний Диас Аблаев ответил, почему до сих пор не женился (видео)

Казахстанский певец Диас Аблаев в ходе интервью Тимуру Балымбетову рассказал подробности своей личной жизни. Артист признался, что недавно завершил серьезные отношения, передает NUR.KZ.

Интересуясь персональными деталями, ведущий отметил, что Диас производит впечатление одинокого человека. Балымбетов спросил, действительно ли это так, или же певец мастерски скрывает свою вторую половинку. Тогда Аблаев признался, что не состоит в отношениях.

"Да, я одинок. Мне и комфортно, и не комфортно - наплывами. Но я с детства привык к одиночеству. Я всегда все сам, и мне никто вокруг не нужен. Но в определенные моменты жизни я чувствую, что мне не хватает кого-то рядом", - сказал Диас.

Продолжая тему, артист признал, что вопросы о женитьбе и слова о том, что его знаменитой маме Нагиме Ескалиевой нужны внуки, на него сильно давят.

"У меня недавно закончились отношения, в апреле. Я очень сложно переживаю расставания. Это тоже один из факторов того, почему я не хочу ни с кем встречаться и тем более жениться. Я отдаюсь в отношения полностью и, возможно, требую того же обратно, и мне это не дают. И потом наступает момент, что мы расстаемся.

Неважно, три года мы встречались или месяц, мне прям тяжело. Я эмоционально привязываюсь очень сильно. Я боюсь за свое состояние", - заключил Аблаев.

Напомним, во время этого же интервью Диас Аблаев заявил, что Нагима Ескалиева терпела абьюз во втором браке.