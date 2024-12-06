"Она пережила абьюз": сын Нагимы Ескалиевой о ее разводе и втором браке

Сын Нагимы Ескалиевой, казахстанский певец Диас Аблаев дал интервью Тимуру Балымбетову и откровенно рассказал, как пережил развод родителей, и каким был второй брак певицы, передает NUR.KZ.

В первом в своей карьере интервью Диас Аблаев поделился воспоминаниями о расставании родителей - Нагимы Ескалиевой и Александра Аблаева.

"Мне было где-то 3-4 года, я ничего не понимал, не видел этих ссор и скандалов. Мы с папой вернулись из Свердловска - у него тогда там сестра жила. Заходим домой, а папа стоит на пороге и не заходит. Он обронил какую-то фразу, мама сказала: "Ну все", а он ушел. Но на тот момент я ничего не понял - просто пошел дальше играться.

Впоследствии я понял, насколько сильно это на меня повлияло. Но мне нравится, что они до сих пор могут сосуществовать друг с другом. Вообще, папа у меня очень дипломатичный в этом плане. Нас у него трое детей от разных жен, и мы все хорошо общаемся", - признался сын Ескалиевой.

Также Диас немного рассказал о том, каким был второй брак его знаменитой матери. Он предпочел много не говорить на эту тему, поскольку бывшего супруга Нагимы Ескалиевой уже нет в живых.

"Там было все очень плохо, мягко говоря. Именно в стенах дома. Я все это видел, но ничего не мог с этим поделать. Единственное, что я сказал: "Мам, ну ты нашла себе мужа, конечно". Меня заставляли его называть отцом, но я не называл. Это был такой печальный опыт. Она пережила абьюз", - заключил Диас.