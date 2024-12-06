Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Она пережила абьюз": сын Нагимы Ескалиевой о ее разводе и втором браке

Опубликовано:

Нагима Ескалиева и Диас Аблаев
Нагима Ескалиева и Диас Аблаев. Фото: instagram.com/dias_ablayev

Сын Нагимы Ескалиевой, казахстанский певец Диас Аблаев дал интервью Тимуру Балымбетову и откровенно рассказал, как пережил развод родителей, и каким был второй брак певицы, передает NUR.KZ.

В первом в своей карьере интервью Диас Аблаев поделился воспоминаниями о расставании родителей - Нагимы Ескалиевой и Александра Аблаева.

"Мне было где-то 3-4 года, я ничего не понимал, не видел этих ссор и скандалов. Мы с папой вернулись из Свердловска - у него тогда там сестра жила. Заходим домой, а папа стоит на пороге и не заходит. Он обронил какую-то фразу, мама сказала: "Ну все", а он ушел. Но на тот момент я ничего не понял - просто пошел дальше играться.

Впоследствии я понял, насколько сильно это на меня повлияло. Но мне нравится, что они до сих пор могут сосуществовать друг с другом. Вообще, папа у меня очень дипломатичный в этом плане. Нас у него трое детей от разных жен, и мы все хорошо общаемся", - признался сын Ескалиевой.

Также Диас немного рассказал о том, каким был второй брак его знаменитой матери. Он предпочел много не говорить на эту тему, поскольку бывшего супруга Нагимы Ескалиевой уже нет в живых.

"Там было все очень плохо, мягко говоря. Именно в стенах дома. Я все это видел, но ничего не мог с этим поделать. Единственное, что я сказал: "Мам, ну ты нашла себе мужа, конечно". Меня заставляли его называть отцом, но я не называл. Это был такой печальный опыт. Она пережила абьюз", - заключил Диас.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2196924-ona-perezhila-abyuz-syn-nagimy-eskalievoy-o-ee-razvode-i-vtorom-brake/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie