"Готовиться к тою?": Анара Батырхан поймала букет невесты на свадьбе Айкына и Жулдыз Омиргали (видео)

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Анара Батырхан стала гостьей торжества артистов Айкына Толепбергена и Жулдыз Омиргали - яркое видео со свадьбы появилось в Сети, передает NUR.KZ.

Анара Батырхан поймала букет невесты и, судя по эмоциональному видео в соцсети, очень этому обрадовалась. Событие вызвало волну интереса у поклонников, ведь букет считается символом скорой свадьбы для той, кто его поймает.

"На тое Айкына и Жулдыз поймала букет невесты. Стоит ли готовиться к тою?" - подписала публикацию артистка.

"Все, ждем", "Пусть Всевышний поможет тебе встретить достойного мужчину и обзавестись семьей", "Желаю обручиться в этом году", "Пусть загаданное сбудется", - написали поклонники в комментариях.

Недавно мы писали, что Анара Батырхан примерила образ в офисном стиле.