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"Готовиться к тою?": Анара Батырхан поймала букет невесты на свадьбе Айкына и Жулдыз Омиргали (видео)

Опубликовано:

Анара Батырхан
Анара Батырхан. Фото: instagram.com/anarabatyrkhan

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Анара Батырхан стала гостьей торжества артистов Айкына Толепбергена и Жулдыз Омиргали - яркое видео со свадьбы появилось в Сети, передает NUR.KZ.

Анара Батырхан поймала букет невесты и, судя по эмоциональному видео в соцсети, очень этому обрадовалась. Событие вызвало волну интереса у поклонников, ведь букет считается символом скорой свадьбы для той, кто его поймает.

"На тое Айкына и Жулдыз поймала букет невесты. Стоит ли готовиться к тою?" - подписала публикацию артистка.

"Все, ждем", "Пусть Всевышний поможет тебе встретить достойного мужчину и обзавестись семьей", "Желаю обручиться в этом году", "Пусть загаданное сбудется", - написали поклонники в комментариях.

Недавно мы писали, что Анара Батырхан примерила образ в офисном стиле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2180222-gotovitsya-k-toyu-anara-batyrhan-poymala-buket-nevesty-na-svadbe-aykyna-i-zhuldyz-omirgali-video/

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