"Моя жена - красавица": Тауекел Мусилим похвалил супругу в соцсети

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима Махаббат показала яркие фотографии из Калифорнии. Звездный муж, увидевший снимки, похвалил ее, передает NUR.KZ.

Яркая осенняя листва и Махаббат, позирующая в светлом трикотажном костюме на фоне домов - новые фото в ее блоге привлекли внимание подписчиков.

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима отметила локацию - это город Саут-Лейк-Тахо - самый населенный город в округе Эльдорадо штата Калифорния.

"С наступлением зимы мне стало не хватать ярких красок природы", - пожаловалась Махаббат.

"Классно. Моя жена - красавица", - отметил Тауекел под фото супруги.

"Ты сама солнышко яркое, будь счастлива!", "Нежность", "Женственная", "Все прекрасно", - написали пользователи соцсети.

Недавно жена Тауекеля Мусилима поделилась фото из Мекки и Медины, где они побывали вдвоем с мужем.