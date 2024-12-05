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"Моя жена - красавица": Тауекел Мусилим похвалил супругу в соцсети

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Тауекел Мусилим с женой
Тауекел Мусилим с женой. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима Махаббат показала яркие фотографии из Калифорнии. Звездный муж, увидевший снимки, похвалил ее, передает NUR.KZ.

Яркая осенняя листва и Махаббат, позирующая в светлом трикотажном костюме на фоне домов - новые фото в ее блоге привлекли внимание подписчиков.

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима отметила локацию - это город Саут-Лейк-Тахо - самый населенный город в округе Эльдорадо штата Калифорния.

"С наступлением зимы мне стало не хватать ярких красок природы", - пожаловалась Махаббат.

"Классно. Моя жена - красавица", - отметил Тауекел под фото супруги.

"Ты сама солнышко яркое, будь счастлива!", "Нежность", "Женственная", "Все прекрасно", - написали пользователи соцсети.

Недавно жена Тауекеля Мусилима поделилась фото из Мекки и Медины, где они побывали вдвоем с мужем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2196777-moya-zhena-krasavica-tauekel-musilim-pohvalil-suprugu-v-socseti/

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