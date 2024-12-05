Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Маржан Арапбаева поделилась впечатляющими фото из Кипра

Опубликовано:

Маржан Арапбаева
Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Казахстанская исполнительница Маржан Арапбаева показала в своем блоге в Instagram атмосферные фото из Кипра, где побывала недавно, и впечатлила фанатов, передает NUR.KZ.

Маржан представила ряд фото в карусели своего блога. Для прогулок по Кипру она предпочла одежду в стиле кэжуал - на ней джинсы, кофта на молнии, белая курточка и удобная стильная обувь. Сначала Маржан запечатлелась в салоне авто, а после - за чашкой кофе в кафе.

"Красотка, в жизни вас видела, такая нежная, худенькая, как будто балерина", "Молодец Маржан", "Хочу такие же кроссовки", - написали ей в Сети.

Мы также писали, что Маржан Арапбаева появилась в ярком вечернем образе - ее концертное платье привело в восторг публику.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2196719-marzhan-arapbaeva-podelilas-vpechatlyayushchimi-foto-iz-kipra/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie