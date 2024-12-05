Маржан Арапбаева поделилась впечатляющими фото из Кипра

Казахстанская исполнительница Маржан Арапбаева показала в своем блоге в Instagram атмосферные фото из Кипра, где побывала недавно, и впечатлила фанатов, передает NUR.KZ.

Маржан представила ряд фото в карусели своего блога. Для прогулок по Кипру она предпочла одежду в стиле кэжуал - на ней джинсы, кофта на молнии, белая курточка и удобная стильная обувь. Сначала Маржан запечатлелась в салоне авто, а после - за чашкой кофе в кафе.

"Красотка, в жизни вас видела, такая нежная, худенькая, как будто балерина", "Молодец Маржан", "Хочу такие же кроссовки", - написали ей в Сети.

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