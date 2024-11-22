"Самая вышка": Маржан Арапбаева появилась в ярком вечернем образе

Отечественная певица, заслуженный деятель Казахстана Маржан Арапбаева поделилась в соцсети новыми фотографиями. Поклонники оценили ее образ, передает NUR.KZ.

Маржан Арапбаева сделала селфи в эффектном концертном платье. Певица позировала на камеру, демонстрируя вечерний мейкап и роскошное красное платье.

"Красавица, самая вышка, неженка", "Откуда родом такая красотка?", "У вас прекрасный голос", "Красивая и особенная", - расхвалили ее поклонники.

Однако нашлись и те, кто добавил свою ложку "дегтя".

"Тонна макияжа", "Оказывается, можно стать совсем молоденькой, если есть деньги", "Пройдем мимо", - гласят комментарии хейтеров.

Мы также писали, что отдыхающая во Вьетнаме Маржан Арапбаева попозировала на пляже.

"Знаете, иногда я делаю вид, что нормальная. Но это становится скучным, и я снова становлюсь собой", - рассказала тогда певица о своем характере.