"Самая вышка": Маржан Арапбаева появилась в ярком вечернем образе
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Отечественная певица, заслуженный деятель Казахстана Маржан Арапбаева поделилась в соцсети новыми фотографиями. Поклонники оценили ее образ, передает NUR.KZ.
Маржан Арапбаева сделала селфи в эффектном концертном платье. Певица позировала на камеру, демонстрируя вечерний мейкап и роскошное красное платье.
"Красавица, самая вышка, неженка", "Откуда родом такая красотка?", "У вас прекрасный голос", "Красивая и особенная", - расхвалили ее поклонники.
Однако нашлись и те, кто добавил свою ложку "дегтя".
"Тонна макияжа", "Оказывается, можно стать совсем молоденькой, если есть деньги", "Пройдем мимо", - гласят комментарии хейтеров.
Мы также писали, что отдыхающая во Вьетнаме Маржан Арапбаева попозировала на пляже.
"Знаете, иногда я делаю вид, что нормальная. Но это становится скучным, и я снова становлюсь собой", - рассказала тогда певица о своем характере.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2191286-samaya-vyshka-marzhan-arapbaeva-poyavilas-v-yarkom-vechernem-obraze/