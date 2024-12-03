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"Наслаждение для глаз": Асель Аскар появилась в роскошном образе

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар показала новый роскошный образ в Instagram. Звезда фильма "Розыгрыш по-казахски" попозировала в платье с открытыми плечами, передает NUR.KZ.

Новая публикация и вновь восторженные отзывы фанатов - Асель Аскар умеет удивлять публику и перевоплощаться. На этот раз она примерила образ роковой красавицы. На Асель было черное платье с открытыми плечами с акцентом на декольте.

Леопардовые высокие перчатки и украшение на шее привлекают взор. Для образа актриса предпочла легкие локоны и неброский макияж.

"Как вам? Какая по счету вам понравилась больше всего?" - спросила Асель своих подписчиков.

"Ну что за шикарная женщина!", "Наслаждение для глаз", "Что ни фото, все шедеврально", "Дива", "Тигрица", "Понравилось все", "Нет слов", "Как статуэточка - красивая, точеная", "Мадонна", "Нереальная", - рассыпались в комплиментах фанаты.

Ранее Асель Аскар сравнили со всемирно известной итальянской актрисой Софи Лорен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2195360-naslazhdenie-dlya-glaz-asel-askar-poyavilas-v-roskoshnom-obraze/

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