"Наслаждение для глаз": Асель Аскар появилась в роскошном образе

Казахстанская актриса Асель Аскар показала новый роскошный образ в Instagram. Звезда фильма "Розыгрыш по-казахски" попозировала в платье с открытыми плечами, передает NUR.KZ.

Новая публикация и вновь восторженные отзывы фанатов - Асель Аскар умеет удивлять публику и перевоплощаться. На этот раз она примерила образ роковой красавицы. На Асель было черное платье с открытыми плечами с акцентом на декольте.

Леопардовые высокие перчатки и украшение на шее привлекают взор. Для образа актриса предпочла легкие локоны и неброский макияж.

"Как вам? Какая по счету вам понравилась больше всего?" - спросила Асель своих подписчиков.

"Ну что за шикарная женщина!", "Наслаждение для глаз", "Что ни фото, все шедеврально", "Дива", "Тигрица", "Понравилось все", "Нет слов", "Как статуэточка - красивая, точеная", "Мадонна", "Нереальная", - рассыпались в комплиментах фанаты.

Ранее Асель Аскар сравнили со всемирно известной итальянской актрисой Софи Лорен.