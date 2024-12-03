"Только с дочей": Асель Сагатова показала фото с отдыха в Дохе

Казахстанская актриса Асель Сагатова, звезда фильмов "Рэкетир", "My love is Aisulu", показала в соцсети теплые кадры с дочерью, снятые в Дохе во время их недавнего отдыха, передает NUR.KZ.

"Улететь на осенние каникулы в Доху впервые только с дочей. Сегодня я снова здесь, но уже транзитом", - отметила Асель.

На фото можно увидеть Сагатову с маленькой дочерью во время их пребывания в отеле, веселых прогулок по городу.

Фанаты тут же отреагировали на публикацию. Они принялись гадать, куда же Асель отправилась на этот раз. Предположений было много, но все как один пожелали ей хорошего отдыха.

"В каждом человеке есть свое очарование. Море, солнце, чистый воздух - такое мое вам пожелание", "Не знаю даже, куда вы летите, главное - мягкой посадки", "Очень красивая", "Приятного отдыха", - написали ей в Сети.