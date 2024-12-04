"Вот это многодетные мамы": Жулдыз Абдукаримова и Салтанат Бакаева удивили танцем на улице (видео)
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Казахстанские актрисы Жулдыз Абдукаримова и Салтанат Бакаева весело провели время в Астане - подруги детства станцевали у столичного аэропорта, передает NUR.KZ.
Через видео, опубликованное в Instagram, актрисы решили передать своим подписчикам новогодний вайб. Импровизированный танец многодетных матерей под нетленный рождественский хит "Jingle Bell Rock" поднял настроение казахстанцам.
"Когда встречаешься с подругой детства, нет ничего лучше, чем веселиться как дитя", - подписали публикацию Абдукаримова и Бакаева.
"Сладкие такие", "Два зайчика", "Как приятно видеть Жулдыз на таком расслабоне, а то все время серьезная элегантная женщина", "Самые умные и красивые келин", "Им по 36-37 лет, вот это многодетные матери", - написали пользователи Казнета в комментариях под постом.
Накануне Жулдыз Абдукаримова очаровала фанатов фотографиями с четырьмя детьми.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2195874-vot-eto-mnogodetnye-mamy-zhuldyz-abdukarimova-i-saltanat-bakaeva-udivili-tancem-na-ulice-video/