"Вот это многодетные мамы": Жулдыз Абдукаримова и Салтанат Бакаева удивили танцем на улице (видео)

Казахстанские актрисы Жулдыз Абдукаримова и Салтанат Бакаева весело провели время в Астане - подруги детства станцевали у столичного аэропорта, передает NUR.KZ.

Через видео, опубликованное в Instagram, актрисы решили передать своим подписчикам новогодний вайб. Импровизированный танец многодетных матерей под нетленный рождественский хит "Jingle Bell Rock" поднял настроение казахстанцам.

"Когда встречаешься с подругой детства, нет ничего лучше, чем веселиться как дитя", - подписали публикацию Абдукаримова и Бакаева.

"Сладкие такие", "Два зайчика", "Как приятно видеть Жулдыз на таком расслабоне, а то все время серьезная элегантная женщина", "Самые умные и красивые келин", "Им по 36-37 лет, вот это многодетные матери", - написали пользователи Казнета в комментариях под постом.

Накануне Жулдыз Абдукаримова очаровала фанатов фотографиями с четырьмя детьми.