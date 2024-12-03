"Куда так быстро растете?": Жулдыз Абдукаримова очаровала фото с четырьмя детьми
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Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова опубликовала фотографии с четырьмя детьми. Супруга Кайрата Нуртаса показала снимки с предновогодней фотосессии и с отдыха, передает NUR.KZ.
Кадры Жулдыз и их с Кайратом Нуртасом детей очаровали Казнет - многодетная мама опубликовала снимки с предновогоднего фотосета. Елки, гирлянды, клетчатые и шелковые ансамбли и яркие носки передали праздничное настроение.
Вместе с этим, Абдукаримова окунулась в ностальгию по жарким летним дням - она показала селфи с детьми, сделанные в ходе одной из зарубежных поездок.
"Куда же вы так быстро растете?" - написала актриса в Instagram-сторис.
Недавно супруге Кайрата Нуртаса пришлось отвечать на провокационное сообщение, когда ей написали, что увидели ее мужа с молодой девушкой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2195417-kuda-tak-bystro-rastete-zhuldyz-abdukarimova-ocharovala-foto-s-chetyrmya-detmi/