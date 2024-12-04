"Снова влюбился в свою жену": Айкын умилил Сеть видео с Жулдыз Омиргали
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Казахстанский исполнитель Айкын Толепберген разместил видео с женой в соцсети и признался, что влюбился в нее снова, чем умилил своих подписчиков, передает NUR.KZ.
На видео актриса, певица и телеведущая Жулдыз Омиргали, подарившая Айкыну двоих детей, позирует в оригинальном ярком наряде, который, как отмечает Айкын, она сшила сама. Для образа Жулдыз подобрала крупные жемчужные бусы и сделала прическу в ретро-стиле.
"Я снова влюбился в свою жену", - подписал Айкын видео.
"Очень красивый образ", "Она сама сшила? У нее золотые руки, ей очень идет", "Айкын так сильно любит и уважает ее", "Айкын всегда поддерживает свою жену, настоящий мужчина", "Красавица, понятно, почему вы влюбляетесь в нее снова и снова", - гласят комментарии в Сети.
Напомним, этой осенью Айкын исполнил мечту своей супруги - они сыграли пышную свадьбу спустя годы совместной жизни.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2195855-snova-vlyubilsya-v-svoyu-zhenu-aykyn-umilil-set-video-s-zhuldyz-omirgali/