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"Снова влюбился в свою жену": Айкын умилил Сеть видео с Жулдыз Омиргали

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Айкын и Жулдыз Омиргали
Айкын и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Казахстанский исполнитель Айкын Толепберген разместил видео с женой в соцсети и признался, что влюбился в нее снова, чем умилил своих подписчиков, передает NUR.KZ.

На видео актриса, певица и телеведущая Жулдыз Омиргали, подарившая Айкыну двоих детей, позирует в оригинальном ярком наряде, который, как отмечает Айкын, она сшила сама. Для образа Жулдыз подобрала крупные жемчужные бусы и сделала прическу в ретро-стиле.

"Я снова влюбился в свою жену", - подписал Айкын видео.

"Очень красивый образ", "Она сама сшила? У нее золотые руки, ей очень идет", "Айкын так сильно любит и уважает ее", "Айкын всегда поддерживает свою жену, настоящий мужчина", "Красавица, понятно, почему вы влюбляетесь в нее снова и снова", - гласят комментарии в Сети.

Напомним, этой осенью Айкын исполнил мечту своей супруги - они сыграли пышную свадьбу спустя годы совместной жизни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2195855-snova-vlyubilsya-v-svoyu-zhenu-aykyn-umilil-set-video-s-zhuldyz-omirgali/

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