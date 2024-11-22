"На старшего никто не смотрит": фото Байзаковой с мужем и детьми обсудили в Сети
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Популярная казахстанская инстадива Айжан Байзакова показала кадры с семейной фотосессии с супругом и детьми. Трогательные снимки очаровали Казнет, передает NUR.KZ.
"Всему свое время", - отметила блогер-миллионник, показав фолловерам кадры с семейной фотосессии. Айжан с супругом Нурбеком и двумя сыновьями - Аланом и Асадуллой - запечатлелись в домашней обстановке.
Теплые кадры очаровали пользователей Сети, однако нашлись и те, кто подметил определенные моменты на снимках.
"Прекрасная семья, только мне обидно стало за старшего", "Все внимание у младшего? Старший в стороне, как-то неловко", "На старшего никто не смотрит", - написали обеспокоенные подписчики блога Байзаковой.
"Такие теплые, семейные, будьте счастливы", "Как вам идет быть счастливой", "Красота, чтобы не сглазить", - восхитились поклонники.
Недавно Айжан оставляла недвусмысленное послание хейтерам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2191212-na-starshego-nikto-ne-smotrit-foto-bayzakovoy-s-muzhem-i-detmi-obsudili-v-seti/