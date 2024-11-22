"На старшего никто не смотрит": фото Байзаковой с мужем и детьми обсудили в Сети

Популярная казахстанская инстадива Айжан Байзакова показала кадры с семейной фотосессии с супругом и детьми. Трогательные снимки очаровали Казнет, передает NUR.KZ.

"Всему свое время", - отметила блогер-миллионник, показав фолловерам кадры с семейной фотосессии. Айжан с супругом Нурбеком и двумя сыновьями - Аланом и Асадуллой - запечатлелись в домашней обстановке.

Теплые кадры очаровали пользователей Сети, однако нашлись и те, кто подметил определенные моменты на снимках.

"Прекрасная семья, только мне обидно стало за старшего", "Все внимание у младшего? Старший в стороне, как-то неловко", "На старшего никто не смотрит", - написали обеспокоенные подписчики блога Байзаковой.

"Такие теплые, семейные, будьте счастливы", "Как вам идет быть счастливой", "Красота, чтобы не сглазить", - восхитились поклонники.

Недавно Айжан оставляла недвусмысленное послание хейтерам.