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До и после: Майя Бекбаева выложила архивные фото с мужем

Опубликовано:

Майя Бекбаева с супругом
Майя Бекбаева с супругом. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Популярная казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева покопалась в семейном фотоархиве, нашла и опубликовала снимки многолетней давности, передает NUR.KZ.

Instagram-сторис Майи Бекбаевой сегодня были заполнены архивными фотографиями. Подписчики блога теледивы увидели ее вместе с супругом Адилем Нуртаем - на снимках они тепло обнимались, будучи совсем юными.

Саму Майю кадры явно позабавили - она опубликовала их, сопроводив смеющимися смайликами.

Кроме этого, Бекбаева показала множество старых фото с другими членами семьи, в том числе с детьми.

Сторис Майи Бекбаевой
Сторис Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

Недавно Майя Бекбаева размещала в соцсети романтическое видео с мужем, снятое у моря на закате.

Телеведущая также ответила на вопросы подписчиков своего блога - у Майи спросили о хирургических вмешательствах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2195600-do-i-posle-mayya-bekbaeva-vylozhila-arhivnye-foto-s-muzhem/

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