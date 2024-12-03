До и после: Майя Бекбаева выложила архивные фото с мужем

Популярная казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева покопалась в семейном фотоархиве, нашла и опубликовала снимки многолетней давности, передает NUR.KZ.

Instagram-сторис Майи Бекбаевой сегодня были заполнены архивными фотографиями. Подписчики блога теледивы увидели ее вместе с супругом Адилем Нуртаем - на снимках они тепло обнимались, будучи совсем юными.

Саму Майю кадры явно позабавили - она опубликовала их, сопроводив смеющимися смайликами.

Кроме этого, Бекбаева показала множество старых фото с другими членами семьи, в том числе с детьми.

Сторис Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

Недавно Майя Бекбаева размещала в соцсети романтическое видео с мужем, снятое у моря на закате.

Телеведущая также ответила на вопросы подписчиков своего блога - у Майи спросили о хирургических вмешательствах.