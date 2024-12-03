До и после: Майя Бекбаева выложила архивные фото с мужем
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Популярная казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева покопалась в семейном фотоархиве, нашла и опубликовала снимки многолетней давности, передает NUR.KZ.
Instagram-сторис Майи Бекбаевой сегодня были заполнены архивными фотографиями. Подписчики блога теледивы увидели ее вместе с супругом Адилем Нуртаем - на снимках они тепло обнимались, будучи совсем юными.
Саму Майю кадры явно позабавили - она опубликовала их, сопроводив смеющимися смайликами.
Кроме этого, Бекбаева показала множество старых фото с другими членами семьи, в том числе с детьми.
Недавно Майя Бекбаева размещала в соцсети романтическое видео с мужем, снятое у моря на закате.
Телеведущая также ответила на вопросы подписчиков своего блога - у Майи спросили о хирургических вмешательствах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2195600-do-i-posle-mayya-bekbaeva-vylozhila-arhivnye-foto-s-muzhem/