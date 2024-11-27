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"Увидела Кайрата с молодой девушкой": жена Нуртаса ответила на провокационное сообщение

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова ответила на вопросы подписчиков, некоторые касались их отношений с мужем - певцом Кайратом Нуртасом, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц повеселила Жулдыз своим сообщением.

"Когда увидела Кайрата с молодой девушкой, я подумала, что у него ведь есть жена", - заявила пользовательница соцсети.

"Я тоже "иногда" так думаю. В таких случаях, отметьте, кто же его жена", - шутливо отметила Жулдыз.

Другая подписчица поделилась ситуацией из своей жизни.

"Когда приходят гости, моя ене говорит, что все на стол я приготовила", - гласит сообщение.

"Классно же. Пусть подумают, что у нее шустрая келин. Главное - знайте, где остановиться", - посоветовала Жулдыз, которая уже много лет является старшей келин в доме семьи Айдарбековых.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Ранее Жулдыз Абдукаримова прошлась по подиуму в платье с высоким разрезом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2193356-uvidela-kayrata-s-molodoy-devushkoy-zhena-nurtasa-otvetila-na-provokacionnoe-soobshchenie/

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