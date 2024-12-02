"Как похожи друг на друга": Нурлан Коянбаев попозировал с женой на редком фото

Казахстанский актер, продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев опубликовал в соцсети совместное фото с супругой Айгерим - пользователи Сети отметили их внешнее сходство, передает NUR.KZ.

Популярный казахстанский продюсер удивил совместным снимком с женой Айгерим Коянбаевой. Нурлан не так часто показывает публике свою жену, тем более на профессиональных фотографиях, поэтому этот пост стал особенным для поклонников.

На фото пара тепло обнимается, что вызвало бурный отклик у фанатов.

"Как они похожи друг на друга", "Красивая пара, будьте счастливы", "Эти двое так похожи, Нурлан не ошибся в выборе жены", "Красивая у Вас супруга", "Сильно похожи", "Счастья вашему дому", - написали фанаты в комментариях под публикацией.

В сентябре Нурлан Коянбаев почтил память основателя КВН Александра Маслякова.