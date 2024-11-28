"Родить - не за хлебом сходить": дважды мама Айжан Байзакова дала совет молодым мамам
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Казахстанский блогер-миллионник Айжан Байзакова посвятила младшему сыну трогательный видеоролик в соцсети. Инстадива также отреагировала на комментарии подписчиков, передает NUR.KZ.
"Поздравляю своего младшего львенка с 1 годиком", - гласит лаконичная подпись.
Счастливая мама поделилась нарезкой видео с периода своей беременности до рождения малыша, трогательных моментов общения мальчика с отцом и старшим братом.
Пользователи соцсети поздравили Айжан с днем рождения сына. Одна из подписчиц спросила дважды маму, была ли у нее послеродовая депрессия.
"Была. Переждала. Как гормоны выровнялись, все прошло. Это нормально, надо переждать, родить - это не за хлебом сходить. Все будет хорошо", - заключила Байзакова.
Ранее фото Айжан Байзаковой с мужем и детьми обсудили в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2193873-rodit-ne-za-hlebom-shodit-dvazhdy-mama-ayzhan-bayzakova-dala-sovet-molodym-mamam/