"С женатыми разговор короткий": Анна Данченко рассказала о неудачной попытке знакомства

Известная ведущая Анна Данченко, свободно владеющая казахским языком, поделилась ситуацией из жизни - по словам теледивы, с ней пытался познакомиться женатый мужчина, передает NUR.KZ.

В Instagram-сторис Анна рассказала о необычной попытке познакомиться с ней, пока она пила кофе и "никого не трогала".

Телеведущая пересказала диалог с 36-летним мужчиной. Предложение познакомиться Анна парировала вопросом - женат ли он. Собеседник ответил утвердительно и отметил, что в браке "все плохо". Как выяснилось дальше, у мужчины есть двое детей и собственный бизнес.

"Вы мне очень понравились. Я щедрый. Хочу пригласить Вас на ужин", - сказал он. В ответ на это Данченко просто пожелала ему "удачного дня".

"С женатыми разговор короткий", - отрезала Анна.

Сторис Анны Данченко. Скрин: instagram.com/ann_2905

Недавно мать Анны Данченко забрали на операцию.