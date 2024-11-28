"С женатыми разговор короткий": Анна Данченко рассказала о неудачной попытке знакомства
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Известная ведущая Анна Данченко, свободно владеющая казахским языком, поделилась ситуацией из жизни - по словам теледивы, с ней пытался познакомиться женатый мужчина, передает NUR.KZ.
В Instagram-сторис Анна рассказала о необычной попытке познакомиться с ней, пока она пила кофе и "никого не трогала".
Телеведущая пересказала диалог с 36-летним мужчиной. Предложение познакомиться Анна парировала вопросом - женат ли он. Собеседник ответил утвердительно и отметил, что в браке "все плохо". Как выяснилось дальше, у мужчины есть двое детей и собственный бизнес.
"Вы мне очень понравились. Я щедрый. Хочу пригласить Вас на ужин", - сказал он. В ответ на это Данченко просто пожелала ему "удачного дня".
"С женатыми разговор короткий", - отрезала Анна.
Недавно мать Анны Данченко забрали на операцию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2193714-s-zhenatymi-razgovor-korotkiy-anna-danchenko-rasskazala-o-neudachnoy-popytke-znakomstva/