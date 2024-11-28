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"Мое сердце полюбит его навсегда": Акбота Сейтмагамбет продолжает интриговать фанатов

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Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса, певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет показалась в роскошном вечернем платье и оставила интригующую подпись к видео, передает NUR.KZ.

Акбота запечатлелась в нарядном вечернем платье с оригинальным дизайном. Можно предположить, что это съемки новогодней передачи, поскольку помещение украшено мишурой. Видео актриса разместила в блоге и добавила интригующий комментарий.

"Он последний человек, которого навсегда полюбит мое сердце", - отметила она.

Подписчики восхитились ее образом и начали гадать, кого Акбота имела в виду, говоря о вечной любви. Некоторые предположили, что речь идет о ее бывшем муже, актере и шоумене Даурене Айдаркулове.

"Красавица, прекрасно выглядишь, милая", "Это Даурен Айдаркулов?", "Хорошо, если этого человека полюбят и твои дети, у них же есть отец", "Как лань", "Будь счастлива, девочка", "Какое платье!" - гласят комментарии.

Накануне Акбота Сейтмагамбет появилась в белоснежном платье и заговорила о самом счастливом дне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2193657-moe-serdce-polyubit-ego-navsegda-akbota-seytmagambet-prodolzhaet-intrigovat-fanatov/

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