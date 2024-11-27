"Надеюсь, это не кино": Акбота Сейтмагамбет в белом платье заговорила о самом счастливом дне

Казахстанская актриса, певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет показалась в белоснежном платье. Фанаты пожелали ей поскорее стать невестой, передает NUR.KZ.

"Надеть белое платье удалось и мне. Мои хорошие, кажется, я близка к тому дню, за который бесконечна буду благодарна Всевышнему", - заинтриговала Акбота.

На фото Акбота запечатлелась в красивом белоснежном платье. На ней также перчатки и жемчужные бусы. Волосы актрисы собраны в высокий пучок, а очаровательная улыбка делает ее нежный образ еще краше.

"Только за Даурена бы опять не вышла", "Пусть это будет правдой, не клип, не кино", "Надеюсь, это не кино", "Будьте счастливы", "Ты достойна женского счастья", - написали ей фанаты.